Максакова неожиданно покинула Украину

На своей странице в Facebook Максакова опубликовала видеозаписи и фотографии с концерта. Запись сопровождается только одним словом: «Portofino!». Портофино — небольшой город в итальянской провинции Генуя. Он считается одним из наиболее живописных средиземноморских портов.

Когда именно состоялось это выступление, неизвестно.

В комментариях к посту пользователи назвали голос Максаковой «божественным», также ей сделали несколько комплиментов на итальянском.

В октябре 2016 года Максакова и Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Двадцать третьего марта Вороненкова застрелили возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, и посоветовали Максаковой обратиться в посольство РФ, потому что ей грозит «смертельная опасность».

Сама Максакова не раз заявляла, что покидать Украину не собирается, так как именно здесь она вернулась на сцену, и эта страна дала ей все, что у нее было в России, «только еще лучше».