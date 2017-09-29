«Самого красивого преступника» заметили на супердорогой яхте

Бывший заключённый Джереми Микс и 26-летняя наследница основателей компании Topshop Хлои Грин провели день в Монако на суперъяхте. С парой была мама девушки. Об этом сообщает Daily Mail.



Стоимость яхты, на которой пара провела время, оценивается в 150 миллионов долларов. 33-летний Микс сделал карьеру в модельном бизнесе после того, как полиция опубликовала снимок злоумышленника в интернете. Его фото собрало десятки тысяч лайков за несколько часов. Миксу в 2014 году предъявили обвинения по 12 пунктам, включая сопротивление при задержании и хранении оружия.



Его приговорили к двум годам тюрьмы и к прохождению 500-часовой программы реабилитации для людей, страдающих от наркотической зависимости.



Впервые пару заметили вместе в июне 2017 года в Турции. После этого их видели вместе в Беверли-Хиллх, на Малибу и Барбадосе. Микс разведён, у него есть трое детей от первого брака. Миксу предложили контракт в модельном агентстве White Cross Management.