Басков и Лопырева байками про свадьбу водят за нос всю страну



Пресс-секретарь Николая Баскова высказала свое "фи" Dni.Ru за то, что мы якобы считаем свадьбу певца Никлая Баскова и модели Виктории Лопыревой спланированной пиар-акцией. Но чем рьянее артист будет кричать на всех углах про женитьбу, тем больше оснований в ней сомневаться.



Вот новый повод — запланированное на 5 октября торжество внезапно отменили. Причем отменили громко, на всю страну — Басков заявил об этом в "Прямом эфире" у Андрея Малахова . Мол, именно в этот день у певца много лет назад умер дедушка, а поэтому веселиться в день памяти негоже.

"Мама сказала, что не сможет приехать на свадьбу, поскольку не может совмещать такие события — печальное и радостное. А без материнского благословения и родителей свадьбы не может быть", — пояснил артист.



Вот же парадокс — неужели планируя день свадьбы, никто не вспомнил про траурный день? Ведь отмена торжества за неделю до "часа икс" — это катастрофа. Тем более, если речь идет о "бракосочетании века", как окружение Баскова преподносит фарс с его женитьбой. Уже должно быть и свадебное платье невесты готово, и кольца куплены, и приглашения разосланы, и банкет оплачен.



"Новую дату нашей свадьбы мы скажем чуть позже. Подготовимся тщательно и потом сыграем", — улыбается Басков. Зато его избранница Виктория Лопырева более конкретна в прогнозах: "После чемпионата мира по футболу мы вернемся к этой теме".



Ничего себе! Получается, что свадьбу из-за скорбной даты перенесли на… год? Ведь Чемпионат мира, о котором говорит Лопырева, закончится только 15 июля 2018 года. Или Вика имеет ввиду мундиаль 22-го года в Катаре?



В любом случае, запасаемся поп-корном и будем следить за подготовкой к "свадьбе века". А ее герои могут пока продолжать пиариться — романтическими фотосессиями, совместными сахарными интервью о том, как им хорошо вместе, конферансом с рассказом про их счастье, как было недавно на "Новой волне" в Сочи…



Пару ничуть не смущает, что многие не верят в их союз. "Мы с Викой на одной волне энергетической. Раньше я не спешил делать предложение девушкам. А сейчас решил, что надо идти от обратного, не мусолить. Хотя не знал, согласится ли она или нет. И сразу сказал Вике: "Выходи за меня!" Она сказала: "Да!" — уверяет Николай Басков.



"Верите вы нам или нет… Мы не хотим ничего доказывать. Простите нам наше счастье и пройдите мимо", — заявила Виктория Лопырева.

