Муж Людмилы Рюминой исчез после ее смерти

По словам Наджиева, этот мужчина был директором Рюминой. Они якобы жили вместе последние 20 лет, но официально отношения не оформляли. «За это время он стал для нее родным человеком, который буквально посвятил ей свою жизнь. Он очень трепетно относился к ней и ее маме», — отметил композитор.

При этом, как утверждает «Собеседник», кроме Наджиева, о муже Рюминой «никто не знал, для всех новость о его существовании стала шоком».

Коллеги Рюминой боятся, что она попала под влияние афериста. По словам подруги певицы — Лены Лениной, если бы у Рюминой был муж, она бы этого не скрывала. «Людмила носила самые дорогие жемчуга. У нее было много драгоценных украшений и уникальных изделий. Надеюсь, что они под шумок не пропадут», — отметила Ленина.

«Собеседник» выяснил, что этот мужчина ухал из Москвы и отказался общаться с журналистами. При этом в Московском культурном фольклорном центре опровергли, что этот человек был директором Рюминой.

Народная артистка России, исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина скончалась 31 августа в возрасте 68 лет. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Она основала Московский государственный ансамбль «Русы». В 1999 году Рюмина создала Московский культурный фольклорный центр. СМИ писали, что в наследство, оставленное артисткой, входят две московские квартиры общей стоимостью 110 миллионов рублей.