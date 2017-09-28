У американской актрисы Джулии Луис-Дрейфус диагностирован рак



Американская актриса, 11-кратная обладательница премии Emmy Джулия Луис-Дрейфус сообщила, что у нее диагностирован рак груди. Об этом она заявила в четверг на своей странице в Twitter.

"Рак груди диагностируют у каждой восьмой женщины, — написала актриса. — Сегодня я стала одной из них". "Хорошая новость заключается в том, что у меня есть самая замечательная семья, которая поддерживает и заботится обо мне, а также фантастическая медстраховка от профсоюза", — сообщила 56-летняя Луис-Дрейфус.



"Плохая новость в том, что не всем женщинам так повезло, поэтому давайте будем бороться со всеми видами рака и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью", — добавила она. Никакой дополнительной информации о своем нынешнем состоянии здоровья актриса не привела.

