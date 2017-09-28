Басков отложил свадьбу с Лопыревой

«Когда я узнала, что сын женится на Вике, я очень обрадовалась. Я вижу, что сын готов создать семью. И Вика мне нравится. Но я очень расстроилась, узнав дату свадьбы. 5 октября — в нашей семье день памяти. Я потеряла в этот день своего отца. И поэтому я попросила Колю перенести свадьбу на другую дату. Это было мое пожелание», — заявила Баскова.





ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Басков заявил, что точная дата свадьбы станет известна позже, «после чемпионата мира по футболу». Кроме того, пара заявила, что сыграют две свадьбы — в Чечне и в Москве. Свадьба Баскова и Лопыревой была запланирована на 5 октября. Свидетелями станут глава Чечни Рамзан Кадыров певица Валерия . Согласно чеченским обычаям, невесте и жениху нельзя будет целоваться и употреблять алкогольные напитки. Лопырева должна будет в течение пяти часов лично приветствовать гостей, тогда как Басков будет находиться в отдельной комнате.ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.