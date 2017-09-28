Жена Меладзе восхитила роскошной грудью

Певица пришла на съемки "Новой Фабрики звезд" в смелом наряде. Альбина Джанабаева выбрала роскошное черное платье с глубоким декольте.



Облегающее платье в пол со смелым вырезом дополнялось серебристой накидкой, которую поп-звезда назвала "кимоно-кольчугой". Законченным образ звезды делали туфли-лодочки в цвет платья с серебристыми носами и укладка в стиле 50-х годов. Вообще весь наряд девушки напоминает о стиле "Великого Гэтсби" — корсетное черное платье, закрытое, но подчеркивающее все достоинства фигуры, классическая обувь, сверкающая накидка, макияж и укладка. Казалось, что сейчас появится ее муж, известный певец Валерий Меладзе, в смокинге, с бокалом мартини и сигаретой в длинном мундштуке, тогда образ был бы выдержан до конца.



Поклонники певицы, подписанные на ее Instagram, где она и вложила фото в соблазнительном платье, остались в восторге от нового выхода своей любимицы в свет. "Все очень красиво! Очень!", "Дива!", "Красиваяяя. Глаз не оторвать!", писали фанаты. Кто-то даже призывал девушку быть поскромнее: "Воу, воу, Альбина, полегче. Я и так схожу с ума от твоей красоты, а тут…", — написал пользователь с ником Viagra.fan_.



Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Сен 28 2017 в 11:13 PDT

Напомним, Альбина Джанабаева, бывшая солистка группы "ВИА Гра", родилась в Волгограде, откуда в 17 лет приехала учиться в Гнесинке. Девушка пробовала себя в кино и в рекламе, учувствовала в театральных постановках. Будущая звезда даже проработала четыре месяца в корейском театре.



Когда она вернулась в Россию, начала петь в "ВИА Гре". Сначала как бэк-вокалистка, а потом и как основная звезда. Параллельно девушка снималась в кино и появлялась на телевизионных проектах. В 2014 году она вышла замуж за Валерия Меладзе. У пары уже двое детей.