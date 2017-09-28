Жена Хефнера развлекалась в соцсетях, пока ее муж умирал

Пользователи Сети осудили жену основателя журнала Playboy за ее поведение во время смерти мужа.

В социальных сетях обсуждают поведение 31-летней жены основателя журнала Playboy Хью Хефнера — Кристал. В то время, пока ее супруг умирал, она публиковала записи в Facebook, среди которых была статья о свадебных платьях и запись про известный сериал «Игра престолов».

Пользователи Сети отмечают, что Кристал вела себя так, будто ничего не знает об умирающем муже и в течение последних дней совсем «не покидала» социальные сети. Она публиковала записи в среднем каждые два часа.

Отмечается, что после массовой критики пользователей в социальных сетях Кристал удалила все записи, опубликованные за последние шесть часов. Однако один ролик на ее странице в Facebook, где люди веселятся и развлекаются, все-таки остался.