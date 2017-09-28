Врачи дали мало шансов Сати Казановой

Несколько лет назад в жизни Сати Казановой наступил кризис. Популярная исполнительница даже потеряла голос, и врачи давали ей мало шансов на восстановление.

В 2010 году Сати Казанова покинула популярную девичью группу «Фабрика» и отправилась в свободное плавание. «Мне хотелось свободы, экспериментов, доказать, что круто пою. Первые года два сольной карьеры пустила на то, что пробовала себя в джазе. У меня были самые крутые музыканты в этой области. Но не шло. Потому, что отсутствовала верная мотивация», — уверена Сати Казанова.

А пять лет назад в жизни артистки наступил переломный момент. «В личной жизни — кризис, весь мир казался враждебным, непонимающим. Мне было даже неинтересно жить. Где-то полгода провела в этом состоянии, по инерции что-то делая, выезжая на мероприятия, концерты, которых становилось все меньше», — рассказала певица.

Дошло до того, что артистка потеряла голос. «Несколько врачей-фониатров подряд сказали, что ситуация сложная. Нужно оперировать связки или месяцами молчать, но шансов на восстановление мало. Я была уничтожена и подавлена», — цитирует артистку Woman`s Day.

Тогда Казанова, по ее словам, поняла, что все делала не так. «Теперь хочу петь и жить, чтобы дарить что-то красивое и светлое», — заявила Сати. После того, как она поняла свое предназначение, ее жизнь стала постепенно налаживаться. «Сначала встретилась педагог по йоге, которая обучила меня мощным дыхательным техникам, и связки восстановились. Потом я освоила технику пения, позволяющую выступать часами и не срывать голос. А затем познакомилась с учителем — моим духовным мастером. Тогда поменялось все», — заявила исполнительница.

Для нее до сих пор важно попадать в топы и индексы популярности, однако Сати начала понимать, что помимо шоу-бизнеса, есть многое другое. «У меня появились цели духовного порядка. Это внутренняя работа, маленькие победы над ленью, завистью, жадностью, гневом. Параллельно с тем, как я встретила учителя, нашла и свою — этническую — музыку. Это то, от чего моя душа поет», — призналась Казанова.

А вскоре певица выйдет замуж за итальянца по имени Стефано. «Самое прекрасное и главное в отношениях — это когда с тобой твой родной человек, напарник, союзник, спутник. Он тебя и прикроет, и по шапке надает, когда надо. Стефано успешно снимает с меня звезду. Я готова стать мудрее, терпимее», — пообещала артистка.