Ален Делон экстренно прооперирован

81-летний Ален Делон был прооперирован во Франции. По сообщениям некоторых местных СМИ актер был срочно госпитализирован из-за сердечно-сосудистого заболевания. Делон жаловался на боли в спине и ноге, пишут они.

«Мой отец подвергся вмешательству, но на уровне бедренной артерии», — заявила Анушка Делон. По ее словам, это была плановая операция. Несколько лет назад, у актера начались проблемы с кровообращением в ноге, после чего он прошел обследование, сообщает Le Parisien

Она рассказала, что Делон был госпитализирован 19 сентября. Он пока находится в больнице, но чувствует себя хорошо и, как ожидается, скоро выпишется. «Конечно, он очень переживает из-за смерти Мирей Дарк, но его госпитализация не имеет к этому никакого отношения», — отметила дочь актера, опровергая таким образом публикации с сообщениями о том, что Делон был экстренно госпитализирован после смерти в августе его бывшей гражданской жены актрисы Мирей Дарк.

СМИ сообщали, что якобы после ее смерти Делон сказал: «Нет Мирей, могу и я идти».

«Все это просто невыносимо. С моим отцом все в порядке. Перестаньте его хоронить!» — попросила Анушка Делон.