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Жена Аршавина похвасталась камином и Ferrari
Фото: dni.ru
Через год после свадьбы жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина на своей странице в Instagram решила показать интерьеры их дома. Внимание на это обратила «Комсомольская правда».
Как отмечает издание, до этого женщина «делала тайну» из совместной жизни с футболистом. У Казьминой закрытый аккаунт, но газета опубликовала ее фотографии.
На снимках можно увидеть камин, а также диван, на котором разложены «очень модные вещи от Supreme в успешной коллаборации с Louis Vuitton».
Также супруга Аршавина опубликовала фотографию нового автомобиля — Ferrari, отметив, что это подарок.
Казьмина и Аршавин официально стали мужем и женой 1 сентября 2016 года. В феврале 2017-го у Аршавина и Казьминой родилась дочь. Футболист в течение девяти лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, у них трое общих детей. Рассталась пара в 2012 году.
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