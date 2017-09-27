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Невеста отказалась выходить замуж за Астахова

Невеста отказалась выходить замуж за Астахова
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Известный актер Сергей Астахов откровенно рассказал об отношениях со своей возлюбленной Викторией. Избранница, которая моложе знаменитости, на 16 лет, ошарашила его ответом на предложение руки и сердца.
"Я честный парень, предлагал устроить свадьбу, а она: «Не хочу!», — поделился звезда кино. Но у Виктории нашлось объяснение такому поведению. «Я совсем не публичный человек. Распишемся и сыграем свадьбу, когда родим», — заверила девушка.
Между прочим, пара не просто думает о пополнении. «Вовсю работаем над этим вопросом», — говорит Сергей. Он признался, что боится сглазить их счастье. «Я бы не хотел, чтобы у нас все закончилось. Во-первых, по утрам я уже плохо встаю, Вика мне помогает, а о том, что будет лет через семь, даже подумать боюсь. Так что мы будем друг друга опорой», — делится мыслями Астахов.
Говоря о будущих наследниках, вспомнил артист и о своем трудном детстве. «У меня папа и мама военные. Я жил в мире, в котором если ты хотел есть, то брал банку тушенки, и открывал ее ножом. А если хотел, чтобы твои книги стояли на полке, то надо было взять доску и приспособить ее под книги. И я это делал чуть ли не до 30 лет, причем довольно успешно», — рассказывает знаменитость. Он добавил, что жизнь научила его всему: Астахов может сделать ремонт, починить машину и даже прооперировать кошку!
С такими умениями, казалось бы, у Сергея была возможность выбрать разнообразные профессии. Однако кроме прикладных знаний, чтобы освоить специальность, нужны и теоретические знания.
Астахов отмечает, что в актерскую профессию пошел не из-за внешности, а «от дурости». «Я был маленький и глупенький деревенский мальчик. Куда мне надо было поступать? Я школу еле с тройками окончил, пошел в политех — выгнали сразу, потом в радиошколу — убежал сам. Мне сказали, что в театральном нет экзаменов — надо просто спеть и сплясать. Вот и отправился туда», — цитирует артиста Wday.ru.
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