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Невеста отказалась выходить замуж за Астахова
Известный актер Сергей Астахов откровенно рассказал об отношениях со своей возлюбленной Викторией. Избранница, которая моложе знаменитости, на 16 лет, ошарашила его ответом на предложение руки и сердца.
"Я честный парень, предлагал устроить свадьбу, а она: «Не хочу!», — поделился звезда кино. Но у Виктории нашлось объяснение такому поведению. «Я совсем не публичный человек. Распишемся и сыграем свадьбу, когда родим», — заверила девушка.
Между прочим, пара не просто думает о пополнении. «Вовсю работаем над этим вопросом», — говорит Сергей. Он признался, что боится сглазить их счастье. «Я бы не хотел, чтобы у нас все закончилось. Во-первых, по утрам я уже плохо встаю, Вика мне помогает, а о том, что будет лет через семь, даже подумать боюсь. Так что мы будем друг друга опорой», — делится мыслями Астахов.
Говоря о будущих наследниках, вспомнил артист и о своем трудном детстве. «У меня папа и мама военные. Я жил в мире, в котором если ты хотел есть, то брал банку тушенки, и открывал ее ножом. А если хотел, чтобы твои книги стояли на полке, то надо было взять доску и приспособить ее под книги. И я это делал чуть ли не до 30 лет, причем довольно успешно», — рассказывает знаменитость. Он добавил, что жизнь научила его всему: Астахов может сделать ремонт, починить машину и даже прооперировать кошку!
С такими умениями, казалось бы, у Сергея была возможность выбрать разнообразные профессии. Однако кроме прикладных знаний, чтобы освоить специальность, нужны и теоретические знания.
Астахов отмечает, что в актерскую профессию пошел не из-за внешности, а «от дурости». «Я был маленький и глупенький деревенский мальчик. Куда мне надо было поступать? Я школу еле с тройками окончил, пошел в политех — выгнали сразу, потом в радиошколу — убежал сам. Мне сказали, что в театральном нет экзаменов — надо просто спеть и сплясать. Вот и отправился туда», — цитирует артиста Wday.ru.
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