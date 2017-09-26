Российская модель Playboy показала идеальную фигуру

Российская модель Playboy опубликовала эротическое фото

Российская топ-модель Playboy Мария Лиман показала поклонникам новое пикантное фото. На фотографии звезда стоит обнажённая между деревьями. Фото девушка опубликовала в своём аккаунте в Instagram.



Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) Сен 26 2017 в 10:03 PDT

«Ловлю последние лучики летнего солнышка. Холодно, но меня ваша любовь греет», — подписала снимок Лиман.



Мария Лиман — 22-летняя уроженка Ростова-на-Дону. В 2015 году она выиграла международный конкурс красоты Miss World Next Top Model Russia 2015. В 2016 году топ-модель снялась для календаря Playboy.