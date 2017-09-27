Сын Фриске заставил замолчать Шепелева



Дмитрий Шепелев опубликовал любимую фотографию. На снимке сын Платон, по словам ведущего, пытается заставить его замолчать.



На своей официальной страничке в социальной сети Instagtam Дмитрий Шепелев опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлен вместе с их с Жанной Фриске общим сыном Платоном. На снимке мальчик сидит на коленях отца спиной к объективу, при этом руки ребенка устремлены к лицу Дмитрия. "Папа, помолчи минутку…) Люблю это фото", — коротко подписал публикацию Шепелев.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на фотографию. Фанаты разом умилились и рассыпались в комплиментах. "Жанночка ваш ангел!) Пусть бережет вас!) Да храни вас Господь 😇🙏🏻❤️ Милое фото", "Хороший отец! Жанна спит спокойно", "Вы папа — мечта!", "какой уже большой. 😻😻😻", "Сладкий Платошка❤😘😍", "Бесценные мгновения жизни 😍". "Это так ценно🙌🏻❤️ Находитесь всегда в счастье и любви!", "Он так на Вас похож, глаза папины…Дай бог, Вам встретить счастье, Дмитрий, женщину, которую Платошка примет и полюбит.. " — прокомментировали фото пользователи Сети.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 27 2017 в 2:54 PDT





К слову, на днях состоялась долгожданная встреча Владимира Фриске, его жены и младшей дочери с сыном Жанны Платоном. Не обошлось без неожиданностей. Мальчик поинтересовался у дедушки, когда тот вернет им с папой деньги и дом.



Окончательно Фриске расстроило то обстоятельство, что отец, шоумен Дмитрий Шепелев, запретил Платону принимать подарки от родственников. "Меня перекосило, показалось, что начинается нервный тик. Почему ребенку запрещено принимать у нас подарки?!" — рассказывал потом Владимир Фриске", — сообщил представителям СМИ адвокат семьи певицы.