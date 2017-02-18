Главные события у вас в почте
Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Певица показала снимок из будуара. Многие ее просто не узнали.
Мы привыкли видеть Аллу Пугачеву при полном параде. Густой слой тонального крема, парик под настроение, нарисованные брови. А как выглядит любимая певица утром, без макияжа и прически? Примадонна дала поклонникам возможность увидеть себя, что называется, без глянца.
На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото а-ля натюрель. Судя по всему, кадр был сделан, едва артистка вышла из опочивальни. На ней — розовый шелковый пеньюар, а волосы — жидкие и неуложенные.
Не всем поклонникам пришелся по душе негламурный вид Примадонны. "Тихий ужас! Прямо старуха-процентщица! Не дай бог, ночью такая страсть приснится", "В таком возрасте без макияжа, может, не стоит выкладывать такие фото?" — возмутились шокированные фанаты.
Однако Пугачевой к клевете и желчи не привыкать. Она, к счастью, выше этого, всегда излучает добро и позитив. Вот и этот снимок артистка лаконично подписала: "Спасибо, Господи, за новое утро в моей жизни и день. Пусть не коснется их злоба людская".
Подписчики отметили, что на этом фото Примадонна удивительно похожа на свою младшую дочурку — четырехлетнюю Лизу Галкину. Просто одно лицо! Дочь и сын — отрада певицы. "Я похудела и слежу за собой ради детей, потому что хотела бы, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку", — призналась Пугачева.
Оставить комментарий