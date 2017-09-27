По словам актера, Клинаев был светлым человеком с удивительным чувством юмора и большим актерским будущим.

«Это кошмарное сообщение, которое ввергает меня в абсолютную бездну ужасных переживаний», — поделился Нагиев.

Также он сообщил, что много общался с погибшим, давал ему советы по актерскому мастерству.

«Мы с ним общались на одном языке, что происходит далеко нечасто», — рассказал он и добавил, что воспринимает эту новость как «личную трагедию».

Клинаев снялся в пяти фильмах, среди которых «Частное пионерское» и «Чемпионы», и десяти сериалах, в том числе в третьем сезоне «Физрука».