Главные события у вас в почте
Личная трагедия. Нагиев о погибшем актере из "Физрука"
Актер Дмитрий Нагиев высказался о смерти своего коллеги по сериалу «Физрук» Егора Клинаева. Слова Нагиева приводит сайт телеканала «Звезда».
По словам актера, Клинаев был светлым человеком с удивительным чувством юмора и большим актерским будущим.
«Это кошмарное сообщение, которое ввергает меня в абсолютную бездну ужасных переживаний», — поделился Нагиев.
Также он сообщил, что много общался с погибшим, давал ему советы по актерскому мастерству.
«Мы с ним общались на одном языке, что происходит далеко нечасто», — рассказал он и добавил, что воспринимает эту новость как «личную трагедию».
Ранее стало известно, что 18-летнего актера Егора Клинаева сбил автомобиль на 24-м километре МКАД, когда он пытался помочь водителям, попавшим в массовую аварию. Клинаев скончался на месте.
Клинаев снялся в пяти фильмах, среди которых «Частное пионерское» и «Чемпионы», и десяти сериалах, в том числе в третьем сезоне «Физрука».
Оставить комментарий