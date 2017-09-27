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Прохор Шаляпин вышел в свет с копией Анджелины Джоли
Накануне состоялась премьера фильма «Любовь в городе ангелов». На мероприятии появился и Прохор Шаляпин со спутницей, которая сильно напоминает Анджелину Джоли. К личной жизни певца внимание приковано даже больше, чем к его творчеству. Сначала он женился на Ларисе Копенкиной, которая старше его почти в два раза, затем закрутил роман с Анной Калашниковой, от которой у него якобы родился сын, а теперь вот вышел в свет с новой девушкой.
Девушку зовут Алия Нуривева. Она из Башкирии, недавно переехала в Москву. Девушка юрист, но сейчас работает диджеем. Она является двойником Джоли и утверждает, что не делала никаких пластических операций, чтобы стать похожей на голливудскую звезду. По ее словам, схожесть с Анджелиной мешает ей тем, что сначала в ней видят актрису, а только потом ее саму.
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