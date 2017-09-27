Прохор Шаляпин вышел в свет с копией Анджелины Джоли

Девушку зовут Алия Нуривева. Она из Башкирии, недавно переехала в Москву. Девушка юрист, но сейчас работает диджеем. Она является двойником Джоли и утверждает, что не делала никаких пластических операций, чтобы стать похожей на голливудскую звезду. По ее словам, схожесть с Анджелиной мешает ей тем, что сначала в ней видят актрису, а только потом ее саму.

