Одержимая гигантскими ягодицами шведская модель сделала фанатам пошлое предложение

Шведская модель Наташа Кроун, которая прославилась в Сети благодаря огромным ягодицам, продолжает удивлять публику.



На этот раз обладательница двухметровой пятой точки сделала фанатам весьма непристойное предложение.

"Кто-нибудь хочет схватить меня?", — спросила модель у своих подписчиков.

Ранее 25-летняя девушка заявила, что одержима идеей увеличения ягодиц. По ее словам, она готова в любой момент лечь под нож пластического хирурга.