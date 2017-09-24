Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Одержимая гигантскими ягодицами шведская модель сделала фанатам пошлое предложение

Модель с огромными ягодицами сделала фанатам пошлое предложение
Фото:
Шведская модель Наташа Кроун, которая прославилась в Сети благодаря огромным ягодицам, продолжает удивлять публику.
На этот раз обладательница двухметровой пятой точки сделала фанатам весьма непристойное предложение.
"Кто-нибудь хочет схватить меня?", — спросила модель у своих подписчиков.
Ранее 25-летняя девушка заявила, что одержима идеей увеличения ягодиц. По ее словам, она готова в любой момент лечь под нож пластического хирурга.

Anyone wanna grab a handful?:) #growing #bööty #twerk #natashacrown #gigantic

Публикация от Natasha Crown Official (@natasha_crown_official)

Шоу-бизнес Главное Швеция
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости