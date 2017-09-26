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"Звонила, просила роль": режиссер о последнем разговоре с Юнниковой
Незадолго до своей смерти актриса Наталья Юнникова просила о новой роли. Об этом сообщил режиссёр Валерий Усков. Его слова передаёт «Московский комсомолец».
«Я очень сожалею. Мы дружили, в Израиле часто встречались. Она мне недавно звонила, просила роль. Я постоянно обещал ее снять, но как-то не получалось. Обидно. Красивая актриса, талант которой до конца не раскрылся. Когда она пришла ко мне на съемочную площадку «Ермоловых», с колес ее взял — идеально вписалась. Еще бы с ней поработал…», — заявил Усков.
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова скончалась 26 сентября. Предварительной причиной смерти актрисы назван кардиогенный обморок. Он возникает при осложнениях сердечно-сосудистых заболеваний. Медики уверены, что Юнникова запустила заболевание и не последовала рекомендациям врачей пройти полное обследование сердечно-сосудистой системы. Осенью 2016 года у артистки было диагностировано патологическое нарушение сердечного ритма. Официальная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.
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