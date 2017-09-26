"Звонила, просила роль": режиссер о последнем разговоре с Юнниковой



Незадолго до своей смерти актриса Наталья Юнникова просила о новой роли. Об этом сообщил режиссёр Валерий Усков. Его слова передаёт « Московский комсомолец ».

«Я очень сожалею. Мы дружили, в Израиле часто встречались. Она мне недавно звонила, просила роль. Я постоянно обещал ее снять, но как-то не получалось. Обидно. Красивая актриса, талант которой до конца не раскрылся. Когда она пришла ко мне на съемочную площадку «Ермоловых», с колес ее взял — идеально вписалась. Еще бы с ней поработал…», — заявил Усков.

