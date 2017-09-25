Главные события у вас в почте
"Русская Кардашьян" опубликовала провокационное фото
Анастасия Квитко, известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян», опубликовала снимок в откровенном купальнике. На фото девушка сидит спиной к зрителю. Снимок модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,8 миллиона человек. На момент написания новости снимок собрал более 126 тысяч лайков и более 1800 комментариев.
Оставить комментарий
Последние новости
-
7 Дней
-
Russianshowbiz.info