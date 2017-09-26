Умерла звезда «Возвращения Мухтара»

Умерла актриса Наталья Юнникова, сообщает группа Mash в социальной сети «Вконтакте».

Бывший муж актрисы Антон Федотов рассказал журналистам, что она попала в больницу после инсульта . Сообщалось, что врачи обнаружили у артистки обширное внутримозговое кровоизлияние и ввели ее в искусственную кому.

По данным Mash, Юнникова умерла, не приходя в себя.

Наталья Юнникова родилась в 1980 году в Липецке. В 2001-2006 годах работала на израильском телевидении. В 2007 вернулась в Россию и стала актрисой. Ее прославила роль следователя Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара-2».