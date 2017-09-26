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Фото: "Русская Кардашьян" надела купальник, который не скрывает почти ничего
Фото: instagram
Модель Анастасия Квитко, прославившаяся в интернете как "русская Кардашьян", позволила своим поклонникам полюбоваться ее огромными блестящими ягодицами.
Соответствующий снимок девушка выложила на своей странице в социальной сети. На этом фото на ней надет миниатюрный купальник, который не скрывает почти ничего.
instagram.com/anastasiya_kvitko.
На другом снимке, опубликованном моделью, запечатлен вид "спереди".
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