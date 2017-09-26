

Модель Анастасия Квитко , прославившаяся в интернете как "русская Кардашьян", позволила своим поклонникам полюбоваться ее огромными блестящими ягодицами.

Соответствующий снимок девушка выложила на своей странице в социальной сети. На этом фото на ней надет миниатюрный купальник, который не скрывает почти ничего.

instagram.com/anastasiya_kvitko.

На другом снимке, опубликованном моделью, запечатлен вид "спереди".