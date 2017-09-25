Ксения Собчак показала поклонникам новый снимок, где телеведущая предстаёт в образе торговки из 1990-х годов. Фотографию девушка опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 25 2017 в 5:27 PDT





«Модная Мода! Все не из @tsum_moscow, но выгляжу невероятно трендово:))) #приветдевяностые», — написала Собчак.



Собчак также добавила в комментарии, что «деловые костюмы, макияж, феминизм и призыва к прогрессу» не нужны стране, тогда как люди хотят видеть «несущую мясо женщину». В комментариях многие посоветовали немедленно снять "старушечий" наряд. На момент написания новости пост собрал 143 тысячи лайков и 3200 комментариев. Всего на аккаунт Собчак подписаны 5,2 миллиона подписчиков.