Главные события у вас в почте
"Русская Кардашьян" впечатлила фанатов новым фото
Анастасия Квитко, известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян», опубликовала снимок со спортивной тренировки. На фото девушка сидит в идеальном шпагате. Снимок модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,8 миллиона человек. На момент написания новости снимок собрал более 115 тысяч лайков и более 1200 комментариев.
Оставить комментарий
Последние новости
-
argumentiru.com
-
Eva.ru
-
Teleprogramma.pro