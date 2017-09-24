"Русская Кардашьян" впечатлила фанатов новым фото

Анастасия Квитко , известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян », опубликовала снимок со спортивной тренировки. На фото девушка сидит в идеальном шпагате. Снимок модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

Публикация от Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) Сен 24 2017 в 4:08 PDT





«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,8 миллиона человек. На момент написания новости снимок собрал более 115 тысяч лайков и более 1200 комментариев.