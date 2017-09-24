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"Русская Кардашьян" впечатлила фанатов новым фото

«Русская Кардашьян» впечатлила фанатов соблазнительной растяжкой
Фото:
Анастасия Квитко, известная широкой публике, как «русская Ким Кардашьян», опубликовала снимок со спортивной тренировки. На фото девушка сидит в идеальном шпагате. Снимок модель опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

«Русской Ким Кардашьян» 22-летнюю девушку из Калининграда прозвали за необычную форму ягодиц. Модель проживает в США. На аккаунт Квитко в Instagram подписаны 6,8 миллиона человек. На момент написания новости снимок собрал более 115 тысяч лайков и более 1200 комментариев.
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Анастасия Квитко Ким Кардашьян
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