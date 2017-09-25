В Сети пустили слух, что Майкл Джексон жив

В Сети набирает популярность фотография молодого человека, напоминающего скончавшегося певца Майкла Джексона . Фанаты убеждены, что «король поп-музыки» жив. Снимок был опубликован девушкой по имени Лурдес Завалета в своём аккаунте в Twitter.

y'all my man is so cute, look at the selfie he just sent me 😍😍 pic.twitter.com/VHbnk5xLM3— lourdes (@gossipgriII) 18 сентября 2017 г.

Девушка написала, что на фото изображён её парень. Однако позднее Завалета призналась журналистам, что взяла снимок из Сети. Девушка утверждает, что опубликовала фото, так как решила, что это покажется забавным её подругам, и не подозревала, что её публикация вызовет такой отклик. Журналисты выяснили, что на снимке изображён профессиональный имитатор Майкла Джексона Серхио Кортес.





Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. Смерть наступила после того, как его личный врач Конрад Мюррей сделал музыканту укол пропофола.

Майкл Джексон — самый успешный музыкант в истории поп-музыки, обладатель 15 премий Грэмми и сотен других наград. Его имя 25 раз заносилось в Книгу рекордов Гиннеса. В общей сложности в мире было продано более миллиарда копий дисков Джексона. В 2009 году Майкл Джексон был официально признан Легендой Америки и Иконой Музыки.