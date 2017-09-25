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Бузова показала пикантное фото
Ольга Бузова показала подписчикам фото в купальнике. Телеведущая опубликовала снимок в своём аккаунте в Instagram.
«Кто много работает, тот может денёчек отдохнуть. Вот такие понедельники я люблю. Мое очень доброе утро», — подписала снимок звезда.
В комментариях к снимку интернет-пользователи певицы предположили, что Бузова страдает от «синдрома раздевания перед публикой». Поклонники обвинили артистку в самолюбовании и нарциссизме. 11 сентября Бузова выпустила клип на новую песню «Хит-парад», в котором певица предстала перед поклонниками топлес.
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