Настасья Самбурская сфотографировалась обнаженной

Компания Reebok представила фотографии обнаженных актрисы Настасьи Самбурской и актера Владимира Иглыча. Об этом говорится в сообщении бренда, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября.

Как рассказали представители Reebok, новая рекламная кампания вдохновлена красотой тела атлетов и всех тех, кто стремится к совершенству благодаря фитнесу. «Это отлично знают известные актеры Владимир Яглыч и Настасья Самбурская, которые приняли участие в съемке лукбука «Совершенство фитнеса». Артисты, известные не только своими работами в кино и театре, но и любовью к фитнесу и активному образу жизни, продемонстрировали совершенство форм атлетичного тела», — прокомментировали в компании.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).

Настасья Самбурская — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. Популярность к ней пришла после роли в сериале «Универ».

Владимир Яглыч — российский актер театра и кино. Снимался в фильмах «На безымянной высоте», «Мы из будущего», а также сериалах «Не родись красивой» и «Солдаты».