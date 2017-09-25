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Александр Панайотов прокомментировал слухи о взятках на шоу «Голос»
Александр Панайотов снова обрел популярность после того, как принял участие в шоу "Голос" в прошлом году. И хоть он не стал победителем, но запомнился многим, как один из самых ярких участников проекта. В начале этого года певец заключил пятилетний контракт со своим наставником Григорием Лепсом, и теперь он является его продюсером. Артист не скрывает, что у Лепса непростой характер, но они не просто хорошо общаются, а дружат.
Недавно Панайотов удивил поклонников новым образом, а на днях пообщался с журналистами и прокомментировал слухи о взятках на шоу "Голос", которые ходят в соцсетях. "Ну что за бред? Конечно, там такого нет, это исключено", — заверил артист. Он также предположил, что подобную информацию распространяют люди, которые не смогли стать участниками шоу и отметил, что на подобные слухи не стоит обращать внимания.
Певец с теплом вспоминает об участие в проекте и теперь следит за участниками нового сезона "Голоса". Он им дал совет о том, что делать, чтобы хорошо выступить. Александр заверил, что на проекте у всех присутствует волнение, так было и с ним. Поэтому необходимо брать себя в руки. Он признался, что во время слепых прослушиваний у него был страх того, что кто-то не повернется или негативно прокомментирует его выступление. Панайотов считает, что это ударило по его самомнению. Однако он удачно прошел отбор и не скрывает, что получал положительные эмоции от каждого выхода на сцену, сообщил артист в интервью изданию "Собеседник".
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