Александр Панайотов прокомментировал слухи о взятках на шоу «Голос»



Александр Панайотов снова обрел популярность после того, как принял участие в шоу "Голос" в прошлом году. И хоть он не стал победителем, но запомнился многим, как один из самых ярких участников проекта. В начале этого года певец заключил пятилетний контракт со своим наставником Григорием Лепсом , и теперь он является его продюсером. Артист не скрывает, что у Лепса непростой характер, но они не просто хорошо общаются, а дружат.

Недавно Панайотов удивил поклонников новым образом, а на днях пообщался с журналистами и прокомментировал слухи о взятках на шоу "Голос", которые ходят в соцсетях. "Ну что за бред? Конечно, там такого нет, это исключено", — заверил артист. Он также предположил, что подобную информацию распространяют люди, которые не смогли стать участниками шоу и отметил, что на подобные слухи не стоит обращать внимания.

