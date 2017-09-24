Не всегда примерная мама: Наталья Водянова ушла в отрыв



Модель и многодетная мама Наталья Водянова удивила своих поклонников снимками с вечеринки, на которой изменила привычному образу идеальной мамы и настоящей леди и показала, что умеет веселиться.

История Натальи Водяновой, так похожая на историю настоящей Золушки, известна почти всем: девушка из провинции стала настоящей принцессой модных подиумов. Красавица и мама пятерых детей всегда поддерживает образ настоящей леди: она тщательно выбирает наряды, старается не появляться на сомнительных мероприятиях. Но иногда Наталья, как и любой человек, совсем не прочь повеселиться. На недавних снимках в своем инстаграме она запечатлена на вечеринке, посвященной индийскому кино. Наталья призналась, что нашла на мероприятии новых друзей и влюбилась в атмосферу вечера.



Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Сен 24 2017 в 3:34 PDT

«Этот настойчивый мужчина вчера весь вечер пытался заставить меня выпить по маленькой и, должна сознаться, в общем-то небезуспешно. Сандип Кхошла не просто один из лучших дизайнеров Индии, он также большой весельчак и исключительный танцор!» Поклонников удивили фото с вечеринки, ведь они привыкли к тому, что Наталья всегда ведет себя очень сдержанно.



Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Сен 24 2017 в 2:52 PDT

«Хорошее, человеческое фото, живое!» «Не всегда примерная мама! Оказывается, Наташа тоже может уйти в отрыв!» «Может веселиться, красотка!» Впрочем, нашлись и те, кто упрекнул Наталью Водянову за слишком веселые снимки и напомнил, что Инстаграм могут просматривать ее старшие дети.



А недавно подписчики решили, что Наталье Водяновой не хватает козы со скрипкой.