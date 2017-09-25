Телеведущий и актер Борис Корчевников возвращается на телеканал "Россия 1" с авторской программой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК. Первый выпуск запланирован на 2 октября.

Известно, что программа будет представлять собой портретное интервью о судьбе главного героя, а также об интересных и малоизвестных автомобиографических фактах. Героями станут не только известные люди, но и обычные люди с непростой судьбой.

Напомним, ранее Корчевников вел ток-шоу "Прямой эфир", в августе его сменил телеведущий Андрей Малахов.