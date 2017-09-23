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Николай Басков лишился звания «натуральный блондин»
«Надоело быть блондином», — такое заявление сделал в Инстаграм самый главный блондин российской эстрады. На фото из-за ретуши сложно разглядеть новый оттенок волос Николая, но можно точно сказать, что теперь натуральным блондином его назвать не получится.
Фанаты восхитились перевоплощением Баскова, осыпали его комплиментами, а также пожелали скорейшей свадьбы: «Похудел, перекрасился, осталось только жениться.»
В социальной сети Николая можно увидеть множество фотографий и видео, на которых он со своей возлюбленной посещает светские приемы, появляется на музыкальных премиях и просто отдыхает. Но фанаты все еще не верят в серьезность отношений между Басковым и Лопыревой. Многие считают, что звезды появляются вместе на публике исключительно ради пиара.
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