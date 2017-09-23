Возмущенная Поплавская набросилась на Бузову после премии



Появление Ольги Бузовой на церемонии награждения музыкальной премии Russian Musicboх в абсолютно прозрачном наряде произвело эффект разорвавшейся бомбы. Не осталась в стороне от события даже актриса Яна Поплавская , которая накинулась на телебюнетку с жесткой критикой.

Ольга Бузова завоевала специальный приз, ради которого появилась на красной дорожке мероприятия в эпатажном наряде — черном прозрачном гипюровом брючном комбинезоне, сквозь ткань которого просвечивали черные стринги. А вот бюстгальтер Оля и вовсе решила не надевать, тем самым продемонстрировав далеко не идеальную по нынешним меркам грудь. Впрочем, саму Бузову все в своем внешнем виде вполне устраивало, о чем свидетельствовало то наслаждение, с которым она крутилась перед многочисленными папарацци.



Отметим, что появление Бузовой на церемонии вручения музыкальной премии произвело эффект разорвавшейся бомбы в СМИ. Причем этому послужил даже не тот факт, что звезда скандально известного ткелепроекта "Дом-2" завоевала песенную награду, а именно ее прозрачный костюм. В Сети на Ольгу буквально набросились с критикой и разорвали, как Тузик грелку.



Не осталась в стороне даже прославленная актриса Яна Поплавская. В комментариях к фото Бузовой на страничке в Facebook артистка выразила свое мнение: "Дело даже не в том, что это дико и жалко выглядит, так как это платье для приема клиентов в борделе, а в том, что ее никто не останавливает и не вышвыривается с московских мероприятий".



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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 23 2017 в 9:10 PDT

Отметим, что сама Ольга Бузова настроена покорить вершину отечественного шоу-бизнеса и любую критику или похвалу воспринимает только как средство для достижения большей популярности. "премия от музыкального канала ❤️💋 Дальше — больше… Спасибо вам за веру в меня 💋🙏🏻 Я вас люблю ❤️ #моилюдивсегдасомной ❤️В следующем году у организаторов будет возможность наградить меня в номинациях: "Лучший клип" ("Хит-парад", которым вы уже наслаждаетесь), "Лучший альбом" (который выйдет 6 октября — "Под звуки поцелуев"), "Лучшее концертное шоу", (которое пройдёт 3 ноября в "Известиях Холл")… Дорогой и любимый шоу-бизнес — у меня все только начинается 🥇💣🔥" — пообещала Ольга своим коллегам.