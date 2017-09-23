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Модный конфуз: Бузова и Грачевская одинаково разделись на красной дорожке

Бузова и Грачевская одинаково разделись на красной дорожке
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Две звезды появились на красной дорожке музыкальной премии Music Box в одинаковых нарядах. Певица Ольга Бузова и ведущая премии Анна Грачевская пришли на мероприятие в костюме от одного дизайнера.
Черный прозрачный наряд с блестками выглядит пикантно на обоих красотках.
Ольга Бузова демонстрировала фотографам вид сзади — через ткань папарацци без труда могли разглядеть на певице белье. А бывшая супруга кинорежиссера Бориса Грачевского не отворачивалась от объективов, демонстрируя грудь, просвечивающую через ткань.
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Ольга Бузова
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