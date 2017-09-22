Моя жена целуется со всеми подряд!: Гарик Харламов устроил Кристине Асмус сцену ревности



Причиной для семейной распри, пусть и шутливой, стала новая роль Асмус . В спектакле Утиная охота, премьера которого состоялась в Театре имени Ермоловой, она сыграла жену главного героя.



Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram видео, в котором ее муж Гарик Харламов устраивает сцену ревности. Резидент Comedy Club идет по Тверской с букетом в руках и приглашает всех в театр: Приходите все на спектакль Утиная охота. Я вот с него ушел, правда, когда он закончился, я досмотрел до конца. Моя жена целуется там со всеми подряд. Просто кошмар! Все, я ухожу жить в гостиницу! На этих словах Гарик заходит в стеклянные двери отеля RitzCarlton.

Поклонники Кристины и Гарика на ура приняла шутливую семейную сцену: Ребята, вы огонь! Самые крутые! Это любовь!

#рецензия @garikkharlamov 😄🙈 Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Сен 22 2017 в 3:23 PDT

#рецензия @garikkharlamov Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Сен 22 2017 в 3:23 PDT