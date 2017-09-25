У 70-летнего актера Бориса Галкина родилась дочь

Известный российский актер и режиссер Борис Галкин совсем недавно впервые стал биологическим отцом — летом у него родилась дочь.

Факт рождения ребенка артист подтвердил только на днях. 70-летний Борис Галкин рассказал о рождении ребенка на съемках телепрограммы «Сегодня вечером». По словам звезды кино, девочка появилась на свет 30 июля. Актер и его супруга скрывали беременность и долго ничего не говорили о ребенке, так как «боялись спугнуть удачу». Борис Галкин признался: у его жены эта беременность была не первой, к тому же малышка родилась недоношенной.

«Аня родилась раньше срока, но сейчас догоняет сверстников по весу. При рождении весила почти три килограмма. Мы боялись… поэтому ничего и не говорили», — сообщил актер во время записи программы.

Напомним, в 2013 году СМИ сообщили о том, что Борис Галкин оставил жену Елену Демидову ради избранницы на 25 лет моложе него — исполнительницы лирических современных песен и французского шансона Инны Разумихиной. В предыдущей семье мужчина стал отцом приемных детей, одним из них был покойный актер Владислав Галкин.

Жена артиста Инна Разумихина рассказала, что забеременела, когда уже отчаялась после неудачных попыток стать матерью и смирилась с бесплодием. Сам Борис Галкин, комментируя свое позднее отцовство, дал понять, что намерен прожить долго и выдать свою дочь замуж.