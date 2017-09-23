Ким Кардашьян сообщили, что ее дочка погибла



Дети даются Ким Кардашьян очень непросто. Фанаты звезды имели возможность в этом убедиться снова, когда звезда реалити-шоу поведала ужасающую историю, приключившуюся с ней во время ее первой беременности.

Хотя это происшествие имело место уже довольно давно, Кардашьян только сейчас нашла в себе силы рассказать о нем. Как рассказала Ким, которая тогда вышивала свою дочку Норт, в один прекрасный день она почувствовала себя очень плохо. У нее началось кровотечение, и она поспешила обратиться в больницу. Осмотревший Кардашьян доктор сообщил неутешительную новость: он заявил, что ее ребенок погиб. Ким назначили операцию, чтобы извлечь так и не родившегося младенца… Но когда она была уже в операционной и ее подключили к приборам, на мониторе вдруг появился сигнал сердцебиения ее ребенка!



Не удивительно, что хотя вплоть до рождения Норт, Ким была предельно осторожна, старалась не перегружаться и соблюдала все врачебные рекомендации, ее не отпускал страх, что с ребенком еще что-то может случиться. Впрочем, расслабиться ей не удалось бы в любом случае: обе ее беременности сопровождались множеством осложнений. Самыми тяжелыми из были преэклампсия, сопровождающаяся стремительным повышение давления и врастание плаценты, часто приводящее к фатальному кровотечению.



Именно поэтому Ким, которая так мечтала о третьем ребенке, не решилась рожать его сама, ведь врачи предупредили ее, что это может стоить ей жизни. Поэтому, согласно сведениям заокеанских СМИ, Кардашьян наняла суррогатную мать, которая в настоящее время вынашивает ее дитя. Как сообщается, третий ребенок Ким должен появиться на свет уже в начале 2018-го.