Александр Градский не смог сдержать раздражения во время записи очередного выпуска шоу «Голос» на «Первом канале». Ему не понравился выбор одного из конкурсантов.

Вадим Белоглазов исполнил хит Макса Барских «Туманы». Ни исполнение, ни сама песня не впечатлили никого из наставников, однако резче всех высказался Градский, сообщает «Ридус»

«Зачем ты это пел? Тебя это правда нравится? Скажи честно, что ты обожаешь эту музыку. Моцарт ваш х**** какая-то, Чайковский, Битлз — это вообще слушать нельзя», — воскликнул один из основоположников русского рока.

Сергей Волчков и Градский принимает участие в программе с ее первых дней. В 2012—2015 годах он неизменно присутствовал в жюри. В первых трёх сезонах программы побеждали участники его команды — Дина Гарипова Александра Воробьева . В 2015 году его подопечный — Михаил Озеров занял второе место в финале. Пятый сезон телепроекта Градский пропустил, но в шестой вернулся.