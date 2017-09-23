«Ксюше – минус в репутацию»: Ксения Собчак и «Новая Фабрика Звезд» разочаровали зрителей

Телеканал «Муз-ТВ» совсем недавно запустил шоу «Новая фабрика звезд», которое, к слову, уже успело разочаровать зрителей. Доказательством тому служат горячие споры в микроблоге ведущей проекта — Ксении Собчак

На днях девушка опубликовала фото со съёмок музыкального шоу, на котором она позирует вместе с продюсером Виктором Дробышем . Собчак лаконично подписала снимок: «Готовим новых звёзд». Поклонники звезды тут же высказали своё мнение: «Старых некуда девать, а они новых готовят…» «Лучше бы полезных людей готовили, а то только горлопанить со сцены и умеют» «Куда старые подевались?» «Это шляпа, а не „Фабрика“: под фанеру рот открывают — смотреть тошно» «Куда-бы „старых“ теперь деть, которых Дробыш „подготовил“

Разочаровала зрителей и Ксения Собчак: „Как Ксюшу в эту аферу вообще занесло? После того, сколько правды только про кастинг на эту „Фабрику“ выложили в ютьюбе, вообще смотреть не хочется, а Ксюше — ещё один минус в репутацию…“ „Прямо звёздовынашельница…“

Стоит заметить, что пользователи не первый раз критикуют „Новую Фабрику Звёзд“: ранее зрители возмущались, что новые фабриканты поют под фонограмму.