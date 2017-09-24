Бесчеловечный поступок Малахова стал неожиданностью для Шепелева

После смерти жены ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев до сих пор не может найти общий язык с ее семьей, в частности, с отцом — Владимиром Копыловым . Родные покойной обвиняют Дмитрия в том, что он не позволяет им полноценно проводить время с внуком Платоном.

На днях семья Фриске посетила дом Шепелева (по решеню суда они могут законно проводить с внуком 1,5 часа в месяц). Общаясь с дедушкой, маленький Платон спросил, когда тот вернет им с папой деньги за дом? Такое высказывание ошарашило Владимира Борисовича. Кроме того, мальчик отказался принимать привезенные подарки, так как отец запретил ему это делать.

Андрей Малахов заявил о намерении помочь родителям Жанны Фриске видеть своего внука Платона чаще. Совсем недавно в программе «Пусть говорят» Дмитрий давал откровенное интервью Малахову и проходил детектор лжи, а теперь он поражён, насколько быстро тот перешёл на сторону «противника»: «Я доверил Андрею самое важное в моей жизни: интервью о Жанне, о нашем Платоне, о том, почему так бережно храню это личное, как это важно для меня, почему я изо всех сил оберегаю сына. Сегодня я понимаю: заявляя, что он поможет внуку встретиться с дедушкой, Андрей поступает профессионально, но бесчеловечно»

Ко всему прочему, телезрители заметили, что ведущие, работая теперь уже на разных каналах, не могут поделить темы для своих шоу.