После громких скандалов у Гуфа начались проблемы со здоровьем

В официальной группе рэпера Гуфа (Алексей Долматов) появилась информация об отмене его концерта по состоянию здоровья.

Выступление было запланировано на 23 сентября, но было перенесено на 27 октября.

Все началось после того, как рэпер Птаха опубликовал запись разговора с рэпером Гуфом — своим бывшим коллегой по группе Centr.

"Я был твоим другом, пытался быть. Но ты мне не дал шансом быть нормальным твоим советчиком старшим. Я читаю лучше тебя, я одеваюсь лучше тебя, у меня телки лучше тебя, у меня их не миллион, но они лучше. Я тебе высказал все. Я не хочу с тобой драться, я знаю, что ты меня ********ь, у тебя здоровье как у кабана, потому что ты высасываешь энергию у нас всех. Я не хочу больше тебя видеть в моей жизни", — заявлял Гуф. После Птаха вызвал бывшего друга на баттл.

После этого Гуф в буквальном смысле "взорвался": он начал публиковать в Сети видео с оскорблениями, казалось, всех, кого он вспоминал: рэпер прошелся по коллегам: Птахе, Скриптониту, Басте, T-fest, Фараоне и другим. Досталось также мужу его бывшей жены Айзы.

Гуф также устроил демарш в ночном клубе, где он должен был выступить. Рэпер не исполнял треки, а продолжал ругаться: в частности, он пообещал нанести сексуальные унижения уже практически всему миру и его населению.

Алексей также заявил, что он не спал в течение трех суток. Также он жаловался на то, что у него бронхит. По всей видимости, болезнь и скандалы последних дней отразились на его здоровье.