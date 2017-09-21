Ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина опубликовала фото в купальнике и попросила поклонников поддержать её лайками. Журналистка выложила снимок в своём аккаунте в Instagram.

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) Сен 21 2017 в 6:49 PDT





«Ставьте лайк за смелость девушке в купальнике! Начался новый лунный месяц, и я в ожидании новой жизни! Прекрасное чувство, что все только начинается, все впереди, столько важного предстоит», — подписала фотографию Володина.

