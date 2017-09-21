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Известная телеведущая показала "горячее" фото
Ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина опубликовала фото в купальнике и попросила поклонников поддержать её лайками. Журналистка выложила снимок в своём аккаунте в Instagram.
«Ставьте лайк за смелость девушке в купальнике! Начался новый лунный месяц, и я в ожидании новой жизни! Прекрасное чувство, что все только начинается, все впереди, столько важного предстоит», — подписала фотографию Володина.
Володина в программе выступает в роли астролога. В отличие от соведущих программы Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой, 43-летняя ведущая отличается сдержанностью в высказываниях. Володина воспитывает двоих двух сыновей 16 и 2 лет.
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