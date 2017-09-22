

Коллеги находящейся в коме актрисы Натальи Юнниковой уверяют, что у нее не было серьезных проблем со здоровьем. Однако артистка страдала от недостатка ролей и одиночества.



Известность актрисе Наталье Юнниковой принесла роль следователя Василисы Михайловой в сериале Владимира Златоустовского "Возвращение Мухтара". В этом фильме она с перерывами играла семь лет. Dni.Ru позвонили режиссеру картины, чтобы узнать подробности случившейся с Натальей трагедии.

"Я знаю, что ей дома стало плохо и ее отвезли в больницу. Я не в курсе подробностей, потому что нахожусь далеко от Москвы. Надо, конечно, помочь ей, но как это сделать? Надо бы с актерами связаться… Мы виделись очень давно, ведь я не снимаю "Мухтара" с 2014 года. Мы общались с ней только по телефону", — сообщил режиссер.



Он добавил, что, насколько ему известно, особенных проблем со здоровьем у Юнниковой не было. Но, как считает Златоустовский, одиночество и невостребованность могли добить звезду "Возвращения Мухтара" и стать причиной трагедии.



"Она была вне театра, не являлась членом Союза кинематографистов. Я знаю, что она отошла от всего… Конечно, она грустила от одиночества, ей было тяжело. Ее все время беспокоила невостребованность в профессии, потому что после "Мухтара", после того как я ее снимал, практически никто этого не делал. Ну, где-то она там снялась в ерунде какой-то, это не считается. Она очень талантливая, разнообразная актриса, но как-то оказалась не у дел. Повторяю, она была очень одиноким человеком", — считает режиссер.





Давно не видел свою знакомую и коллегу по творческому цеху актер театра и кино Владимир Чуприков . "Мне только что сообщили эту неожиданную новость (о том, что актриса находится в реанимации — Прим. ред.). Не представляю, что там именно произошло у нее дома. В последнее время мы нигде не пересекались: ни на площадке, ни вне работы", — заявил артист.

Как писали Dni.Ru, у звезды сериала "Возвращение Мухтара" Натальи Юнниковой произошло обширное кровоизлияние в мозг. Она в тяжелом состоянии находится в реанимации. Известно, что артистка упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.