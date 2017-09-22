«Огненная леди!»: 38-летняя Ани Лорак продемонстрировала идеальную фигуру в красном купальнике

Так, сегодня, помимо милых семейных снимков артистка порадовала поклонников очень горячим фото. Лорак предстала в красном купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру и пышную грудь.



Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Сен 22 2017 в 4:37 PDT

«Немного солнца перед холодными деньками. Люблю красный, солнце, море», — написала она.



Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Сен 22 2017 в 3:04 PDT

К слову, как ранее рассказывала Ани, поддерживать себя в безупречной форме ей помогает правильное питание. Певица полностью исключила из рациона сладкие газированные напитки и соки из пакетов, майонез и хлебобулочные изделия. Кроме этого, Лорак активно занимается спортом и катается на велосипеде.

