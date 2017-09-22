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«Огненная леди!»: 38-летняя Ани Лорак продемонстрировала идеальную фигуру в красном купальнике

Ани Лорак показала соблазнительную фигуру
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Так, сегодня, помимо милых семейных снимков артистка порадовала поклонников очень горячим фото. Лорак предстала в красном купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру и пышную грудь.
«Немного солнца перед холодными деньками. Люблю красный, солнце, море», — написала она.
К слову, как ранее рассказывала Ани, поддерживать себя в безупречной форме ей помогает правильное питание. Певица полностью исключила из рациона сладкие газированные напитки и соки из пакетов, майонез и хлебобулочные изделия. Кроме этого, Лорак активно занимается спортом и катается на велосипеде.
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