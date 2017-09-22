Ольгу Бузову увидели в кровати посреди дороги в Москве



Певицу и ведущую Ольгу Бузову увидели рядом с Филевским парком на западе столицы. Девушка лежала на кровати, которая стояла посреди оживленной трассы. Видео инцидента выложил один из пользователей Instagram, который пытался познакомиться с певицей.

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Сен 22 2017 в 2:40 PDT





Как рассказал помощник певицы, в объектив автора видео попала съемка рекламного ролика. Но что рекламируется, а также почему на съемочной площадке оказались посторонние, не объяснили.



Новая песня Ольги Бузовой появилась в Сети раньше официальной премьеры. Она исполнила композицию «Хит-парад» перед участниками телепроекта «Дом-2» кто-то снял выступление певицы и выложил в интернет.