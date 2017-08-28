Подруга Глаголевой раскрыла подробности ее болезни

"Ее болезнь появилась не вчера и была коварна тем, что порой мы забывали, что Вера больна. Подвижная, легкая, она работала за двоих, а разговоры о своей болезни, даже в самом близком кругу, резко пресекала. Это была запретная тема. Я тоже довольствовалась тем, что она скажет сама", — рассказала Иванова.

По ее словам, Глаголевой стало хуже после похорон брата в феврале. Борис Глаголев также умер от рака. В течение полугода до смерти состояние актрисы было нестабильным, но родные и друзья не думали, что она может умереть.

«Мы надеялись, что обойдется. У нее до последнего дня была огромная жажда жизни, желание работать и творить. Это не входило в ее планы — покинуть нас», — добавила Иванова.

Также Наталья Иванова раскрыла некоторые подробности жизни актрисы.

По ее мнению, Вера Глаголева была «совершенно удивительной, особой мамой».

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 28 2017 в 7:20 PDT

«Вера, как мать, должна каждую минуту знать, что происходит с ее детьми, где они, с кем они, что делают, что едят, о чем думают», — сообщила продюсер.

А свой последний фильм Глаголева, по словам подруги, посвятила семейным отношения, когда «взрослые в погоне за личным счастьем забывают о своих детях». Он будет готов к следующему лету.

О работе с Глаголевой Иванова рассказала, что на съемочной площадке она была требовательной и бескомпромиссной, «ей все подчинялись, а порой и боялись».

«Она была человеком честным и чистым… действительно гармоничным, цельным… Она умела быть бойцом и борцом, отстаивая свою правоту до победного конца… она была, что называется, активным гражданином», — рассказала журналистам Иванова.

Вера Глаголева и Наталья Иванова познакомилась в 2004 году и вместе сняли три фильм — «Две женщины», «Одна война» и «Заказ».