Бледанс заподозрили в обмане

Ранее в студии шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Бледанс заявила, что муж ушел от нее еще год назад, и обвинила в этом «зрителя».

Журналисты издания задались вопросом, как зритель может мешать отношениям знаменитостей, если Бледанс не участвует в длительных съемках, а спектаклей в месяц у нее «от силы пять»?

«Собеседник» предположил, что развод актрисы и бизнесмена — всего лишь хорошая игра. По словам сотрудников издания, участие в ток-шоу хорошо оплачивается, а ставка Эвелины Бледанс упала — в этом году ее почти перестали цитировать СМИ.

Также издание рассказывает, что из-за этого страдает реклама в соцсетях. Раньше Бледанс часто делала коммерческие посты и получала «неплохие деньги (от 100 тысяч рублей)». Сейчас же подобных публикаций стало меньше.

Издание прогнозирует, что после заявления о разводе положение Бледанс улучшится, ведь имя актрисы снова на слуху, и предсказывает скорое примирение пары.