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Красота перед сном: солистка Serebro показала откровенное видео со съемок

Солистка Serebro показала откровенное видео со съемок
Фото:

Specially for @glamour_russia ❤️ enjoy the mood😌и скоро ещё… #molly

Публикация от SEREBRO (@serebro_official)

Солистка женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина показала откровенное видео со съемок.
Ролик, на котором она запечатлена в сексуальной ночной рубашке, появился на странице музыкального коллектива в Instagram. На видео звезда позирует в разных ракурсах, позволяя поклонникам увидеть ее роскошный бюст и стройную фигуру.
В подписи к ролику Ольга пообещала выложить продолжение.

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Ольга Серябкина
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