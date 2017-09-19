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Красота перед сном: солистка Serebro показала откровенное видео со съемок
Фото: Скриншот Instagram
Specially for @glamour_russia ❤️ enjoy the mood😌и скоро ещё… #molly
Публикация от SEREBRO (@serebro_official)
Солистка женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина показала откровенное видео со съемок.
Ролик, на котором она запечатлена в сексуальной ночной рубашке, появился на странице музыкального коллектива в Instagram. На видео звезда позирует в разных ракурсах, позволяя поклонникам увидеть ее роскошный бюст и стройную фигуру.
В подписи к ролику Ольга пообещала выложить продолжение.
Я с тобой в космосе Я тебя так ждала Не обижай меня Чтобы я не ушла … #serebro #вкосмосе #molly
Публикация от SEREBRO (@serebro_official)
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