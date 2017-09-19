Красота перед сном: солистка Serebro показала откровенное видео со съемок

Specially for @glamour_russia ❤️ enjoy the mood😌и скоро ещё… #molly Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Сен 21 2017 в 12:30 PDT



Солистка женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина показала откровенное видео со съемок.

Ролик, на котором она запечатлена в сексуальной ночной рубашке, появился на странице музыкального коллектива в Instagram. На видео звезда позирует в разных ракурсах, позволяя поклонникам увидеть ее роскошный бюст и стройную фигуру.



В подписи к ролику Ольга пообещала выложить продолжение.

Я с тобой в космосе Я тебя так ждала Не обижай меня Чтобы я не ушла … #serebro #вкосмосе #molly Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Сен 19 2017 в 3:23 PDT



