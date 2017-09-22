Российская модель Playboy показала пикантное фото

Российская топ-модель Playboy Мария Лиман показала поклонникам новое пикантное фото в нижнем белье. Снимок девушка опубликовала в своём аккаунте в Instagram.



Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) Сен 22 2017 в 5:32 PDT

«Я слышала много мифов и легенд о дольменах:ghost: Но тем не менее, всегда очень много людей окружает гробницы:footprints:footprints:feet:footprints: Я думала мне с трудом удастся выстоять очередь и сделать снимки без толпы туристов 🕵🏻 Но стоило мне только подойти и снять платье:dress:как все люди перебежали на другую строну, чтобы лучше рассмотреть уже новую композицию», — подписала Лиман фото.



Мария Лиман — 22-летняя уроженка Ростова-на-Дону. В 2015 году она выиграла международный конкурс красоты Miss World Next Top Model Russia 2015. В 2016 году топ-модель снялась для календаря Playboy.