«Вся страна ждала этого» - такую реакцию вызвало фото Шумаковой



Молодая российская актриса, звезда сериала «Сладкая жизнь», Мария Шумакова подразнила зрителей пикантным фото.

28-летняя Мария уже засветила свои пышные формы в откровенном сериале «Сладкая жизнь», где поклонники имели возможность налюбоваться красивой фигурой актрисы. Однако, звезда не останавливается на этом и периодически подкидывает своим почитателям пикантные фотографии.



eva.ru

Так, на днях Шумакова опубликовала в своём Инстаграм снимок, на котором загорает на песке топлес. Правда, реакция последовала несколько иная, чем ожидалось — далеко не все стали восторгаться формами Марии, нашлись и те, кто высказался насчет вульгарности кадра, да и критики внешности:



« Как это вульгарно…» «Почему вы не выщипываете брови?» «С нетерпением вся страна ждала этого фото!» «Маша, почему Вы всё время приоткрываете рот? У Вас гайморит или считаете что это сексуально? Может есть другая причина?»

