Бывший муж Варум рассказал, почему его променяли на Агутина

Бывший одноклассник певицы сообщил, что состоял с ней в гражданском браке.

По его словам, они познакомились во Львове, где тогда жила артистка, дружили со второго класса, вместе переехали в Москву, где началась ее карьера.

«Меня воспринимали по-разному: кто-то думал, что я ее охранник, кто-то понимал, что я ее молодой человек. А я был заведующим постановочной частью. На мне были декорации и свет», — рассказывает Никитин.

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«Начался совместный проект с Агутиным. И моя работа стала неактуальной. Мы разошлись», — объяснил актер.

Также Никитин заявил, что не виделся с Варум почти 20 лет. Но недавно они встретились в спортивном клубе.

«Были рады друг друга видеть, обнялись, она мне показала свои семейные фото», — поделился он.

Никитин заявил, что не претендует на внимание и дружбу певицы и поблагодарил ее за внимание и заботу.

Впрочем, судьба бывшего мужа знаменитости сложилась достаточно хорошо: он женат, воспитывает двоих детей, а на жизнь зарабатывает съемками на телевидении и в рекламе.

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«…Мы не общаемся. Не сложилось. Я была влюблена в моего одноклассника, я его ждала из армии, он служил во флоте. Любовь была взаимной. Мы были вместе более 10 лет!» — рассказала певица.